Il Var sbaglia sul fuorigioco, il Cadice si rivolge al Tas e chiede di fermare la Liga (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un fuorigioco non ravvisato da assistenti e var ha spinto il Cadice a chiedere la sospensione temporanea della Liga, in attesa che il Tas si pronunci sulla ripetizione del finale di quella partita che il club spagnolo pareggiò contro l'Elche. La rete del pari fu siglata da Ponce, l'azione partì da una posizione irregolare, ma il gol fu convalidato. La società aveva presentato ricorso al Comité de Competición, che non si è espresso per un difetto di competenza. Adesso la palla passa al Tas. E il Cadice chiede di fermare il campionato "fino all'effettiva risoluzione del Fascicolo da parte degli organi competenti". Nel ricorso si fa riferimento a due precedenti: "Uzbekistan – Bahrain e Norvegia – Inghilterra, in cui FIFA e UEFA, rispettivamente, acconsentirono alla ...

