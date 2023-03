Il tracker Oppo che funziona senza batteria

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L'alternativa a AirTag di Apple trae l'energia per ilmento da fonti diffuse nell'ambiente come i segnali radio di torri tv o punti accesso wi-fi

senza dimenticarsi di esibire gli occhiali AR di nuova generazione Glass 2, e il prototipo di ... un rivale degli AirTag di Apple, degli Huawei Tag, dei tracker di Baseus, e degli SmartTag+ di ... Quello esposto allo stand catalano di Oppo ha una forma abbastanza inconsueta per un dispositivo di questo tipo, con il chip all'interno di un rettangolo di plastica; l'azienda ha confessato che per ...

Lo stand di Oppo, che ha già annunciato extra fiera grosse novità, ha permesso di apprezzare diversi ritrovati hi-tech dell'azienda, tra cui un nuovo router Wi-Fi 6 dual band e soprattutto un tag per ...Ha avuto seguito il White Paper Zero-Power Communication prestato un anno fa dal Research Institute di Oppo, non è finito in archivio. Anzi, Oppo ha scelto il Mobile World Congress 2023 di Barcellona ...