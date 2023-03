Il sindaco di Castel di Sangro: «Napoli probabilmente in ritiro da noi dal 25 luglio al 10 agosto» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli anticipando quelle che potrebbero essere le date del ritiro estivo del Napoli in Abruzzo. Caruso ha detto che il Napoli dovrebbe alloggiare a Castel di Sangro dal 25 luglio al 10 agosto, ma non si tratta di date certe, il club non le ha ancora confermate. Queste le dichiarazioni del sindaco Caruso: “Spalletti ha sovvertito ogni pronostico ed aspettativa nonché lo scetticismo. Io ero fiducioso e speravo che i risultati potessero essere possibili. ritiro? Bando alle scaramanzie, ognuno è silenzioso e non accenna all’esibizione dell’eventuale trofeo in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ildidi, Angelo Caruso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kissanticipando quelle che potrebbero essere le date delestivo delin Abruzzo. Caruso ha detto che ildovrebbe alloggiare adidal 25al 10, ma non si tratta di date certe, il club non le ha ancora confermate. Queste le dichiarazioni delCaruso: “Spalletti ha sovvertito ogni pronostico ed aspettativa nonché lo scetticismo. Io ero fiducioso e speravo che i risultati potessero essere possibili.? Bando alle scaramanzie, ognuno è silenzioso e non accenna all’esibizione dell’eventuale trofeo in ...

