Il Signore degli Anelli | la Warner vuole un nuovo franchise in stile Star Wars

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L'intenzione dellasarebbe quella di creare ungrandeattorno a Il, come la Disney ha fatto con. Secondo le ultime indiscrezioni,Bros. Discoveryebbe pensando costruire attorno a Ilunsimile a quanto fatto dalla Disney conal fine di riportare i numeri dello studio in attivo. Come riporta The Hollywood Reporter, una fonte interna anonima sostiene che laBros. spera di trasformare la sua IP cinematografica basata sui romanzi fantasy di J.R.R. Tolkien in un ...