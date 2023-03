IL SASSUOLO CALCIO E L’ASSOCIAZIONE NON E’ COLPA MIA INSIEME PER l’8 MARZO (Di mercoledì 1 marzo 2023) In occasione dell’8 MARZO, Giornata internazionale dei diritti della donna, il SASSUOLO CALCIO ha deciso di continuare a sostenere L’ASSOCIAZIONE “Non è COLPA mia” con due promo speciali. Dall’1 all’8 MARZO troverai presso il nostro negozio in Piazza Garibaldi 15 e sul nostro store online numerosi articoli neroverdi in promozione al 20%. Solo per i possessori della SASSUOLO Card c’è uno sconto speciale del 30%, sempre sugli stessi articoli selezionati. Inoltre fino al 5 MARZO con una spesa minima di € 20 (su un qualsiasi articolo) riceverai in omaggio 2 biglietti Donna in Tribuna Sud per la partita SASSUOLO-Cremonese. Il SASSUOLO CALCIO ricorda che metà del ricavato verrà devoluta ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) In occasione dell’8, Giornata internazionale dei diritti della donna, ilha deciso di continuare a sostenere“Non èmia” con due promo speciali. Dall’1 all’8troverai presso il nostro negozio in Piazza Garibaldi 15 e sul nostro store online numerosi articoli neroverdi in promozione al 20%. Solo per i possessori dellaCard c’è uno sconto speciale del 30%, sempre sugli stessi articoli selezionati. Inoltre fino al 5con una spesa minima di € 20 (su un qualsiasi articolo) riceverai in omaggio 2 biglietti Donna in Tribuna Sud per la partita-Cremonese. Ilricorda che metà del ricavato verrà devoluta ...

