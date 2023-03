Il quarto uomo a Mourinho: «Fatti i cazzi tuoi. Ti prendono tutti per il culo, vai a casa» (VIDEO) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ieri l’allenatore della Roma, José Mourinho, è stato espulso all’inizio del secondo tempo della partita di campionato contro la Cremonese per un litigio con il quarto uomo Serra. Sulle prime non è stata molto chiara la dinamica, con Mourinho che continuava a dire, inquadrato dalle telecamere, «è stato lui», indicando il quarto uomo. Il Messaggero ricostruisce l’accaduto e riporta le frasi di Serra che hanno fatto imbufalire Mourinho. “Ma cosa è realmente successo? Le immagini televisive aiutano in parte. Il contatto che scatena l’ira del tecnico è tra Tsadjout e Kumbulla. José scatta come una molla dalla panchina e va verso il quarto uomo Serra che a quel punto sembrerebbe rispondergli a brutto muso «Fatti i ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ieri l’allenatore della Roma, José, è stato espulso all’inizio del secondo tempo della partita di campionato contro la Cremonese per un litigio con ilSerra. Sulle prime non è stata molto chiara la dinamica, conche continuava a dire, inquadrato dalle telecamere, «è stato lui», indicando il. Il Messaggero ricostruisce l’accaduto e riporta le frasi di Serra che hanno fatto imbufalire. “Ma cosa è realmente successo? Le immagini televisive aiutano in parte. Il contatto che scatena l’ira del tecnico è tra Tsadjout e Kumbulla. José scatta come una molla dalla panchina e va verso ilSerra che a quel punto sembrerebbe rispondergli a brutto muso «i ...

