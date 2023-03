Il pugile Scardina è in coma, il commovente messaggio della ex Diletta Leotta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Daniele Scardina è ricoverato in ospedale il lotta tra la vita e la morte. È martedì 28 febbraio quando, poco prima delle 17, arriva una chiamata al 118 dove viene spiegato che un cliente della palestra si è sentito male all’interno degli spogliatoi e ha perso subito conoscenza. Dopo esser stato trasferito con l’ambulanza in ospedale, al medico è bastato poco per riconoscere Scardina e la gravità del suo quadro clinico. Il codice rosso ha fatto sì che l’atleta venisse da subito intubato e trasferito nella sala operatoria dell’Humanitas. Alle 18 è iniziato l’intervento alla testa, durato circa quattro ore. I medici, con cautela, si dicono positivi ma al tempo stesso consapevoli di avere davanti un quadro clinico ritenuto grave. Resta da capire la conseguenza di questa situazione. I carabinieri giunti sul posto hanno iniziato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Danieleè ricoverato in ospedale il lotta tra la vita e la morte. È martedì 28 febbraio quando, poco prima delle 17, arriva una chiamata al 118 dove viene spiegato che un clientepalestra si è sentito male all’interno degli spogliatoi e ha perso subito conoscenza. Dopo esser stato trasferito con l’ambulanza in ospedale, al medico è bastato poco per riconosceree la gravità del suo quadro clinico. Il codice rosso ha fatto sì che l’atleta venisse da subito intubato e trasferito nella sala operatoria dell’Humanitas. Alle 18 è iniziato l’intervento alla testa, durato circa quattro ore. I medici, con cautela, si dicono positivi ma al tempo stesso consapevoli di avere davanti un quadro clinico ritenuto grave. Resta da capire la conseguenza di questa situazione. I carabinieri giunti sul posto hanno iniziato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Pugilato, malore per Daniele Scardina: operato d'urgenza alla testa - fanpage : ?? Ultim'ora Operato d'urgenza alla testa il pugile Daniele Scardina - Radio1Rai : Ore d’ansia per il pugile Daniele Scardina, operato ieri sera alla testa dopo un malore in palestra. Fondamentali l… - VittorioCurro : RT @Radio1Rai: Ore d’ansia per il pugile Daniele Scardina, operato ieri sera alla testa dopo un malore in palestra. Fondamentali le prossim… - stefano_gatto97 : RT @TgrRaiLombardia: 'Toretto' Scardina operato alla testa dopo un malore in allenamento alla palestra di Buccinasco. Condizioni gravi, ma… -