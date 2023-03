Il principe Harry fa scoppiare una nuova moda in Turchia: “Tutti la vogliono” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Effetto principe Harry. E Tutti si trapiantano la barbetta. È il quotidiano spagnolo Marca a riportare una curiosa mania scoppiata in Turchia. Lo conferma una delle cliniche più attive del settore, la EsteNove. Il suo co-fondatore, Batuhan Kizilcan, ha dichiarato al Daily Mail che l’interesse per i trapianti di barba è cresciuto costantemente negli ultimi anni man mano che sempre più persone vengono a conoscenza della procedura. Infatti la EsteNove non offre soltanto il solito servizio per le calvizie, ma anche il rinfoltimento di barba e baffi. Tre giorni di trattamento, otto ore in tutto di intervento, nessun dolore e pure l’albergo gratis per chi viene da lontano. Solo che c’è una specifica: l’esplosione del trapianto di barbe è avvenuta da gennaio scorso in avanti. E soprattutto molti la chiedono appena appena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Effetto. Esi trapiantano la barbetta. È il quotidiano spagnolo Marca a riportare una curiosa mania scoppiata in. Lo conferma una delle cliniche più attive del settore, la EsteNove. Il suo co-fondatore, Batuhan Kizilcan, ha dichiarato al Daily Mail che l’interesse per i trapianti di barba è cresciuto costantemente negli ultimi anni man mano che sempre più persone vengono a conoscenza della procedura. Infatti la EsteNove non offre soltanto il solito servizio per le calvizie, ma anche il rinfoltimento di barba e baffi. Tre giorni di trattamento, otto ore in tutto di intervento, nessun dolore e pure l’albergo gratis per chi viene da lontano. Solo che c’è una specifica: l’esplosione del trapianto di barbe è avvenuta da gennaio scorso in avanti. E soprattutto molti la chiedono appena appena ...

