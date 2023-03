Il primo sindaco di Chicago “nera e lesbica” non verrà rieletto. “Con lei omicidi e crimini alle stelle” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar — Incredibile a dirsi, non è servito a nulla essere nera, lesbica e democratica per farsi volere bene dai propri elettori: il sindaco di Chicago Lori Lightfoot ha perso ieri la corsa per la rielezione, aggiudicandosi l’imbarazzante primato che la vede come unico primo cittadino della città, negli ultimi 40 anni, a non ottenere la riconferma al secondo mandato. Prima di lei, riporta la Nbc, toccò nel 1983 a un’altra donna, la dem Jane Byrne. Il sindaco di Chicago Lori Lightfoot perde la rielezione Colpa del patriarcato misogino ad eteronormativo? Colpa del razzismo? Niente di tutto questo. Sotto la Lightfoot, eletta nel 2019, i tassi di omicidi sono saliti ai massimi generazionali, in particolar modo nelle sacche del South e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar — Incredibile a dirsi, non è servito a nulla esseree democratica per farsi volere bene dai propri elettori: ildiLori Lightfoot ha perso ieri la corsa per la rielezione, aggiudicandosi l’imbarazzante primato che la vede come unicocittadino della città, negli ultimi 40 anni, a non ottenere la riconferma al secondo mandato. Prima di lei, riporta la Nbc, toccò nel 1983 a un’altra donna, la dem Jane Byrne. IldiLori Lightfoot perde la rielezione Colpa del patriarcato misogino ad eteronormativo? Colpa del razzismo? Niente di tutto questo. Sotto la Lightfoot, eletta nel 2019, i tassi disono saliti ai massimi gezionali, in particolar modo nelle sacche del South e ...

