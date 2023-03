(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il sofferto e tortuoso itinerario scelto daldemocratico per riflettere sulla sconfitta elettorale del 2022 e per eleggere ilsegretario è giunto al termine con la imprevista vittoria di Elly Schlein il cui significato politico a mio giudizio va ben là di là di un fisiologico cambio della guardia ai vertici di unreso necessario dal fallimento elettorale del precedente gruppo dirigente. Come spesso accade nei partiti che fanno capo all’Internazionale socialista e alsocialista europea questi cambiamenti comportano uno spostamento degli equilibri interni verso destra, cioè verso indirizzi di sinistra liberale riformista, che verso sinistra, cioè verso indirizzi più radicali e identitari, a seconda di quale interpretazione dei risultati elettorali e della fase politica danno i rispettivi ...

Il prevedibile futuro del Pd e la necessaria unità dei riformisti (in un nuovo partito) Linkiesta.it

