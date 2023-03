Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella giovedi a Crotone. (Di mercoledì 1 marzo 2023) giovedi 2 marzo il prrsidente della Repubblica Sergio Mattarella a Crotone presso il PalaMilone dove è stata allestita la camera ardente dei 67 migtanti che hanno perso la vita inseguito al naufragio dei giorni scorsi nelle acque antistante la località Steccato di Cutro. Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 1 marzo 2023)2 marzo il prrsidentepresso il PalaMilone dove è stata allestita la camera ardente dei 67 migtanti che hanno perso la vita inseguito al naufragio dei giorni scorsi nelle acque antistante la località Steccato di Cutro.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : Il videomessaggio di saluto del Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni all’Assemblea pubblica di Cosmetica Italia… - Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime dell'incidente ferroviario in #Grecia, il messaggio inviato all… - Palazzo_Chigi : Si è tenuto oggi a Palazzo Chigi un tavolo sulla crisi idrica, presieduto dal Presidente del Consiglio… - MatteoCadamuro1 : @LaZanzaraR24 @vfeltri @DAVIDPARENZO il coglione comunista lurido servo dell'ucraina zeleschiano schifo sei tu!!!… - CorriereG : L'attuale proprietà ci ha trasformato in una tifoseria di teorici della realpolitik, di avvocati d'ufficio del comp… -