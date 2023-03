(Di mercoledì 1 marzo 2023) IlKyriakosha visitato ilche ha causato la morte di almeno 40 persone in Grecia centrale per lo scontro tra due treni che procedevano sullo ...

IlKyriakos Mitsotakis ha visitato il luogo dell'incidente ferroviario che ha causato la morte di almeno 40 persone in Grecia centrale per lo scontro tra due treni che procedevano sullo ...... ha detto ilarrivando a Tebi. Il treno passeggeri, un Intercity, aveva a bordo 342 ...universitari poco più ventenni che rientravano a Salonicco da Atene dopo le festività del Carnevale...Per decisione del, è stato proclamato un periodo di lutto nazionale di tre giorni per onorare le vittime dell'incidente. Il portavoce del governo, Yannis Economou, ha dichiarato che è ...

Il Premier greco Mitsotakis sul luogo dell'incidente ferroviario - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Larissa, 1 mar. (askanews) - Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha visitato il luogo dell'incidente ferroviario che ha causato la morte di almeno 40 persone in Grecia centrale per lo scontro tra due ...