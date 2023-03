Il precedente Corbyn che dovrebbe far riflettere i sostenitori di Schlein

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 marzo 2023) In uno dei suoi famosi aneddoti, Massimo D’Alema racconta di una vecchia militante comunista che, durante i festeggiamenti per la vittoria elettorale che aprì le porte al primo governo Prodi, gli andò incontro gridando: “Abbiamo vinto! Adesso sì che possiamo fare veramente opposizione”. La vittoria di Ellyalle primarie del Partito democratico sembra ancora una volta l’espressione di questo atteggiamento. È la storica maledizione della sinistra: ostinarsi a lavorare per perdere con le migliori intenzioni piuttosto che per vincere. Il problema non è solo italiano. Si tratta di un fenomeno che tende a ripetersi, nel campo progressista, a varie latitudini e in ogni epoca storica. In questo senso, le ultime primarie del Pd hanno molto in comune con il processo che portò, per esempio, all’elezione di Jeremya segretario del Partito Laburista ...