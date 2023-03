Il piano per San Siro senza calcio: «Musica, fiere e rugby» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non è mai stato così concreto, come nelle ultime 24 ore, il rischio che il Comune di Milano debba fare i conti con l’abbandono di San Siro da parte di Inter e Milan. Nell’incontro di ieri a Palazzo Marino, il presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni, ha ufficializzato la volontà del club di guardare in solitaria L'articolo proviene da calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non è mai stato così concreto, come nelle ultime 24 ore, il rischio che il Comune di Milano debba fare i conti con l’abbandono di Sanda parte di Inter e Milan. Nell’incontro di ieri a Palazzo Marino, il presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni, ha ufficializzato la volontà del club di guardare in solitaria L'articolo proviene dae Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Questo è il piano sull'energia di @Azione_it presentato da @GiZollino ieri a Torino all'evento 'Energie per la Tran… - marifcinter : #Antonello: 'Restare a San Siro assolutamente NON è un'opzione per l'Inter. Se il Milan dovesse andare a La Maura,… - vigilidelfuoco : Operazione di salvataggio per il trasporto a piano stradale di una persona colta da malore nel #Duomo di #Milano.… - ReggioPress : Comune vara nuovo piano per regolamentare antenne telefoniche - GeppoErfolle : RT @Ardito98731919: LA CLAMOROSA SCOPERTA DEL DOTT. MCCULLOUGH: 'LA PANDEMIA E LE VACCINAZIONI FANNO PARTE DI UN PIANO MILITARE PER TESTARE… -