Il Pd di Schlein mi pare una rifondazione grillina. Finita l'ipocrisia, anche Conte verrà dimenticato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Eccoci qui. Finalmente il Pd ha un segretario: ha vinto Elly Schlein, la prima donna segretario dalla nascita del Partito democratico. Questa elezione risolve forse definitivamente molte incoerenze politiche. Per prima cosa, bisogna evidenziare che il Pd ha l'unico primato di aver perso anche le proprie elezioni interne. Sembra una battuta ma è la verità. Infatti, i dirigenti e iscritti avevano votato precedentemente alle primarie aperte a tutti e aveva vinto nettamente Stefano Bonaccini, un uomo con l'empatia di un elefante in cristalleria. Uno che è riuscito a portare sul proprio palco anche una ex iena, nonché ex grillino, noto per la sua antipatia, Dino Giarrusso. Uno che contro il Pd solo qualche mese fa ne aveva detto di tutti i colori. Bonaccini, nell'euforia da vittoria annunciata, è riuscito nell'impresa di risultare vuoto e ...

