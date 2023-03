Il Parlamento finlandese approva l’ingresso nella Nato

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilhato, a stragrande maggioranza,, per il quale sono ancora indispensabili le ratifiche di Ungheria e Turchia. I parlamentari finlandesi hanno votato perre una legge che autorizzadella Finlandia nell’alleanza militare occidentale, con 184 voti a favore e 7 contrari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Il parlamento finlandese ha approvato oggi una legge che consente al Paese di diventare membro della Nato, in attes… - carlamartamari : RT @GiovaQuez: Il parlamento finlandese ha approvato oggi una legge che consente al Paese di diventare membro della Nato, in attesa delle a… -

Ilha approvato, a stragrande maggioranza, l'ingresso nella Nato, per il quale sono ancora indispensabili le ratifiche di Ungheria e Turchia. I parlamentari finlandesi hanno votato ...La costruzione del muro è stata approvata dalnell'ottobre dello scorso anno e dovrebbe essere completata entro la fine di ......i fondi del Pnrr al fatto che il governo ungherese non è riuscito a sollecitare il. Lo ... ma la sua volontà di approvare la domanda svedese -è stata ripetutamente messa in ...

Finlandia: parlamento approva ingresso nella Nato Agenzia ANSA

Il Parlamento finlandese ha approvato, a stragrande maggioranza, l'ingresso nella Nato, per il quale sono ancora indispensabili le ratifiche ...Il Parlamento di Helsinki ha approvato oggi, quasi all'unanimità, la normativa che consente l'adesione della Finlandia alla NATO. Essa è stata accolta dall'assemblea, che comprende 200 deputati, con 1 ...