Il parlamento finlandese approva l'ingresso nella Nato: ecco cosa succede adesso (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Finlandia ha appena approvato, in parlamento, l'ingresso del paese nella Nato con un'ampia maggioranza di 184 voti a favore e sette contrari, in linea con la posizione favorevole già espressa lo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Finlandia ha appenato, in, l'del paesecon un'ampia maggioranza di 184 voti a favore e sette contrari, in linea con la posizione favorevole già espressa lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Il parlamento finlandese ha approvato oggi una legge che consente al Paese di diventare membro della Nato, in attes… - IosonoScala : #Finlandia: parlamento approva ingresso nella #Nato. Il #Parlamento finlandese ha approvato, a stragrande maggioran… - Yojmto : RT @partigggiano: Via libera dal Parlamento finlandese all’ingresso del Paese nella #Nato. Per l’ingresso ufficiale nella Nato serve la rat… - messina_oggi : Finlandia, via libera dal Parlamento all’ingresso nella NatoHELSINKI (FINLANDIA) (ITALPRESS) - Via libera dal Parla… - Gianl1974 : Il parlamento finlandese vota 184 voti su 200 per approvare il disegno di legge per l'adesione alla NATO Affinché… -