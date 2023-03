Il Paradiso delle Signore | trama 1° marzo 2023 | Matilde perde le staffe

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Guerra al, come segnala ladi mercoledì 1°Frigerio, infatti, sarà in rotta di collisione con Vittorio a causa di Diletta D'Ambrosio. La donna si è presentata in ufficio da Conti spacciandosi per una venditrice, ma ha poi confessato a lui e alla Frigerio di essere una giornalista desiderosa di intervistare il direttore del grande magazzino milanese. Vittorio, colpito dalla tenacia e dall'intraprendenza della donna, ha deciso di concederle l'intervista. Poco dopo, Diletta ha anche confidato a Conti di aver lavorato con lui anni prima presso un'agenzia pubblicitaria e questo ha fatto sì che tra i due scattasse una sintonia che non è sfuggita a. Quest'ultima non solo ha iniziato ad essere gelosa ...