Il palloncino gli scoppia in bocca | bambino di 7 anni muore soffocato

Un bambino di 7 anni è morto soffocato dai frammenti di un palloncino di gomma che gli era scoppiato in bocca dopo averlo addentato. La tragedia è avvenuta venerdì scorso a Montegaldella, piccolo centro in provincia di Vicenza, ed è stata resa nota oggi dal Giornale di Vicenza. Il bambino, secondo quanto ricostruito, si trovava a casa assieme alla nonna, e stava giocherellando con il palloncino; lo avrebbe addentato facendolo scoppiare. Qualche frammento gli è caduto in gola ostruendogli le vie aeree e facendogli perdere conoscenza. L'ambulanza del Suem 118, chiamata dalla nonna, ha avviato le procedure di rianimazione sul bimbo, che è stato in seguito ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è arrivato in coma, ed è morto ...

