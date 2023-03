Il nuovo Pd | Elly | la Sardina… e il Gabibbo

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Attenzione:Schlein sa riconoscere i talenti. Qui per la destra si mette davvero male… Mattia Santori, già leader del movimento delle Sardine. in queste ore sta sfoggiando tutta la sua modestia. Alla domanda se entrerà a far parte della squadra diSchlein che guiderà il Pd verso nuove e inesplorate frontiere ha risposto:sa riconoscere i talenti, io sono pronto. Guai a chi ride: Santori è uno serio che si prende sul serio e soprattutto dice cose serie come quando, per esempio, annunciò il suo ultimo progetto: costruire uno stadio per il frisbee a Bologna oppure quella volta che fece l’elogio della sua coltivazione domestica di piantine di marijuana https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/As-1-Mar-1.mp4 Insomma, Santori è un ragazzo dalle grandi visioni e dai mille talenti, anche se nel lavoro, tra ...