Il Napoli è nelle condizioni per aprire un ciclo ed altro su ' Radio Napoli Centrale'

Umberto Chiariello: "Per aprile c'è un pensiero nella testa, un pensiero stupendo". A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Dopo Napoli-Roma, col famoso gol di Simeone che ha spezzato definitivamete il campionato, ho espresso qualche timore sul ciclo di partite successive che avrebbe affrontato il Napoli. Sulla carta Spezia, Udinese ed Empoli sembravano un ciclo di partite "facili" e tutti i torti non li avevo, se pensiamo ieri a Cremonese-Roma, con la Cremonese che ha buttato fuori il Napoli dalla Coppa Italia, che ha vinto a Roma in Coppa Italia, ma che in ...

