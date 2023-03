Il Napoli diventa un problema di matematica alle elementari (Di mercoledì 1 marzo 2023) Come rendere piacevole la matematica? Con questo Napoli si può. È emersa da qualche giorno la notizia che in una scuola della Campania si è svolto un problema di matematica con oggetto lo scudetto del Napoli, come ha riportato questa mattina il Corriere del Mezzogiorno. Il testo del problema è quanto meno singolare: «La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?». Il compito è stato assegnato lunedì scorso a Torre del Greco da un’insegnante, la maestra Lella, docente dell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi e di seguito pubblicato su Facebook dalle mamme dei bambini. Come ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 marzo 2023) Come rendere piacevole la? Con questosi può. È emersa da qualche giorno la notizia che in una scuola della Campania si è svolto undicon oggetto lo scudetto del, come ha riportato questa mattina il Corriere del Mezzogiorno. Il testo delè quanto meno singolare: «La squadra di calcio delha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del?». Il compito è stato assegnato lunedì scorso a Torre del Greco da un’insegnante, la maestra Lella, docente dell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi e di seguito pubblicato su Facebook dmamme dei bambini. Come ...

