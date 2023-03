Il Napoli di Spalletti si studia a scuola: Il problema di matematica diventa virale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Napoli di Spalletti a scuola diventa un problema di matematica: a Torre del Greco si impara con gli azzurri. Il cammino del Napoli nella stagione calcistica attuale è stato eccezionale, e qualsiasi giudizio su di esso potrebbe facilmente cadere nella retorica o nella ripetizione di quanto già detto. Tuttavia, ci sono dei numeri che parlano chiaro: il Napoli ha ottenuto 8 vittorie consecutive e ha collezionato ben 65 punti su 72 disponibili in campionato, dimostrando un dominio assoluto in Serie A. La grandezza del Napoli si riflette anche al di fuori del campo di gioco, tanto che la squadra di Spalletti ha fornito lo spunto per un problema di matematica nell’ambito scolastico. In ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ildiundi: a Torre del Greco si impara con gli azzurri. Il cammino delnella stagione calcistica attuale è stato eccezionale, e qualsiasi giudizio su di esso potrebbe facilmente cadere nella retorica o nella ripetizione di quanto già detto. Tuttavia, ci sono dei numeri che parlano chiaro: ilha ottenuto 8 vittorie consecutive e ha collezionato ben 65 punti su 72 disponibili in campionato, dimostrando un dominio assoluto in Serie A. La grandezza delsi riflette anche al di fuori del campo di gioco, tanto che la squadra diha fornito lo spunto per undinell’ambito scolastico. In ...

