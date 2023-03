Il muratore trovato morto nella casa che stava ristrutturando

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Terzobinarioit : Muratore trovato morto in un appartamento, giallo a Torpignattara - andreastoolbox : Muratore trovato morto nella casa che stava ristrutturando, disposta l'autopsia #trovato #Muratore #morto #casa… - romatoday : Muratore trovato morto nella casa che stava ristrutturando, disposta l'autopsia - Jack73371033 : RT @GobGil: @sandropascucci_ Conosco qualche 'muratore' e geometra con la testa sulle spalle. Del 110 non ne hanno neanche voluto sentire l… - Sakurauchi_Hime : RT @GobGil: @sandropascucci_ Conosco qualche 'muratore' e geometra con la testa sulle spalle. Del 110 non ne hanno neanche voluto sentire l… -

Di Marco Spartà 01 marzo 2023morto: a fare la terribile scoperta un collega Undi 39 anni è statomorto all'interno di un appartamento , dove era impegnato in ...Giallo in un appartamento a Torpignattara dove è statoil corpo privo di vita di un. A scoprirlo un collega di lavoro. Trentanove anni, romano, sul corpo del lavoratore non sono stati trovati evidenti segni di violenza. L'autorità ...Giallo a Roma per la morte di unprivo di vita all'interno di un appartamento in zona Torpignattara dove stava lavorando per una ristrutturazione. Il corpo è stato ritrovato da un collega. Trentanovenne, di Roma, ...

Muratore trovato morto in un appartamento, giallo a Torpignattara ... TerzoBinario.it

Sul corpo nessun segno di violenza, disposta l’autopsia Giallo a Roma per la morte di un muratore, trovato privo di vita all’interno di un appartamento in zona Torpignattara dove stava lavorando per u ...Giallo in un appartamento a Porta Maggiore dove è stato trovato il corpo privo di vita di un muratore. A scoprirlo un collega di lavoro. Trentanove anni, romano, sul corpo del lavoratore non sono stat ...