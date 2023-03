Il monologo di Belen sulla morte di Maurizio Costanzo genera polemiche: motivo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ieri sera, martedì 28 febbraio 2023, è andata in onda in prima serata su Italia 1, una nuova puntata de Le Iene. Belen Rodriguez ha voluto dedicare un pensiero a Maurizio Costanzo dopo la sua improvvisa scomparsa. Peccato che le parole della conduttrice argentina che ha sempre lavorato con la moglie del giornalista, Maria De Filippi, abbiano convinto poco e generato non poche polemiche. Scopriamo cos’ha detto e il motivo delle critiche. Le parole di Belen Rodriguez per Maurizio Costanzo e il pensiero a Maria Belen, in apertura di puntata, ha dedicato l’appuntamento a Costanzo. La Rodriguez ha detto che è stato uno dei più grandi giornalisti italiani, la colonna portante dell’azienda per cui lavora, a ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ieri sera, martedì 28 febbraio 2023, è andata in onda in prima serata su Italia 1, una nuova puntata de Le Iene.Rodriguez ha voluto dedicare un pensiero adopo la sua improvvisa scomparsa. Peccato che le parole della conduttrice argentina che ha sempre lavorato con la moglie del giornalista, Maria De Filippi, abbiano convinto poco eto non poche. Scopriamo cos’ha detto e ildelle critiche. Le parole diRodriguez pere il pensiero a Maria, in apertura di puntata, ha dedicato l’appuntamento a. La Rodriguez ha detto che è stato uno dei più grandi giornalisti italiani, la colonna portante dell’azienda per cui lavora, a ...

