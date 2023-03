“Il momento più basso della storia della Juventus” I tifosi non hanno dubbi (Di mercoledì 1 marzo 2023) I tifosi della Juventus stanno vivendo una situazione particolare e hanno le idee chiare su quale sia il momento più basso della loro storia. La stagione è decisamente più complicata del previsto; la Juventus è sì in semifinale di coppa Italia e agli ottavi di Europa League (dove ci sarà la sfida con il Friburgo) ma in campionato la situazione è decisamente complicata. LaPresseI bianconeri, a causa della penalizzazione di quindici punti, sono distanzi dalla zona Champions. Una situazione non semplice da gestire considerando l’importanza della qualificazione alla principale competizione europea e la difficoltà nel qualificarsi ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Istanno vivendo una situazione particolare ele idee chiare su quale sia ilpiùloro. La stagione è decisamente più complicata del previsto; laè sì in semifinale di coppa Italia e agli ottavi di Europa League (dove ci sarà la sfida con il Friburgo) ma in campionato la situazione è decisamente complicata. LaPresseI bianconeri, a causapenalizzazione di quindici punti, sono distanzi dalla zona Champions. Una situazione non semplice da gestire considerando l’importanzaqualificazione alla principale competizione europea e la difficoltà nel qualificarsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : ??? February ends; time to elect the Goal of the month ? ??? È il momento di scegliere il gol più bello di febbraio… - TeresaBellanova : La politica italiana vive un momento importante, due donne ai vertici di governo e opposizione. Buon lavoro alla n… - matteosalvinimi : Sull’energia nucleare l'Italia è rimasta indietro e, in un momento in cui il dibattito sull’energia pulita è sempre… - NoName19929614 : @ImolaOggi Quindi 500.000 disoccupati in più, che però vivranno a nostre spese e toglieranno i sussidi a chi ha bis… - Massimi87789425 : RT @lucacimini82: Plusvalenze #Juventus, prof Napoli docente Diritto processuale tributario Luiss ‘Nessuna legge vieta di cedere a prezzi… -

Malore in allenamento. È grave Scardina, operato d'urgenza È il momento più difficile per il 30enne pugile - star, che non combatte dal ko subito ad opera del romano Giovanni De Carolis, sempre a Milano, quasi un anno fa (era il 13 maggio 2022). Un incontro ... Logitech MX Master 3S: il mouse perfetto al 27% di SCONTO I più esperti sanno che questo è il mouse perfetto per chi ama produttività ed efficienza. ... La disponibilità è immediata, ma i pezzi potrebbero terminare da un momento all'altro. Acquista il Logitech ... Temperature giù, ritorna la neve sul Vesuvio Il termometro fa segnare valori più bassi rispetto ai giorni scorsi, calo termico comunque mitigato dal sole, che splende al momento sui comuni posti alle pendici del Vesuvio. . 1 marzo 2023 È ildifficile per il 30enne pugile - star, che non combatte dal ko subito ad opera del romano Giovanni De Carolis, sempre a Milano, quasi un anno fa (era il 13 maggio 2022). Un incontro ...esperti sanno che questo è il mouse perfetto per chi ama produttività ed efficienza. ... La disponibilità è immediata, ma i pezzi potrebbero terminare da unall'altro. Acquista il Logitech ...Il termometro fa segnare valoribassi rispetto ai giorni scorsi, calo termico comunque mitigato dal sole, che splende alsui comuni posti alle pendici del Vesuvio. . 1 marzo 2023 Pd, Orlando: «Più azione diplomatica, non solo militare. Il partito È il momento di ricomporre» Corriere della Sera