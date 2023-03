"Il mio sogno...". Schlein segretaria? Qualcuno fermi Mattia Santori: cosa può realizzare (Di mercoledì 1 marzo 2023) Adesso che Elly Schlein è diventata la nuova segretaria del Pd, il “compagno” Mattia Santori potrebbe avere qualche speranza in più di realizzare il suo “sogno”. Ad agosto 2021 l'allora candidato dem alle elezioni comunali di Bologna aveva dichiarato quanto segue: “sogno il primo stadio del frisbee a Bologna”. Un desiderio un po' infantile, che aveva suscitato ilarità e scatenato ironie. Tornando all'attualità, ovviamente Santori da buona “sardina” ha festeggiato con gioia la vittoria della Schlein alle primarie del Pd: “Riaffiora anche il ricordo di Elly sul palco a Cascina, alla scuola di politica di Supino, nel parco di Belloluogo a Lecce, in pieno agosto. Mentre gli intellettuali e i dirigenti sentenziavano di tornare tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Adesso che Ellyè diventata la nuovadel Pd, il “compagno”potrebbe avere qualche speranza in più diil suo “”. Ad agosto 2021 l'allora candidato dem alle elezioni comunali di Bologna aveva dichiarato quanto segue: “il primo stadio del frisbee a Bologna”. Un desiderio un po' infantile, che aveva suscitato ilarità e scatenato ironie. Tornando all'attualità, ovviamenteda buona “sardina” ha festeggiato con gioia la vittoria dellaalle primarie del Pd: “Riaffiora anche il ricordo di Elly sul palco a Cascina, alla scuola di politica di Supino, nel parco di Belloluogo a Lecce, in pieno agosto. Mentre gli intellettuali e i dirigenti sentenziavano di tornare tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : Musolino: “Ho combattuto il bullismo portando avanti il mio sogno, qualcuno mi chiedeva perché giocassi a calcio ma… - OfficialSSLazio : ??? Pellegrini si presenta: 'Ho realizzato il mio sogno, l'obiettivo è la conferma' ?? - spaccamilcollo : oltretutto mi accorgo che mi manca mio fratello perché nei miei sogni folli e distopici lo sogno sempre che è tipo… - sciarpuccio : @Nury_810 @PaulLamanski Sacrosante parole. Perché, sia chiaro, quel tuo 'se sbarchi in Italia è come se fossi in Fi… - fiovine416 : @MarcoGiro Il mio sogno e' uguale al tuo. Anto in finale.. ANNA SCHIATTA' TUTTE QUAND!! VERMI LURIDI..TAFALSO..PUFF… -