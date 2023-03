Il ministro Urso interviene alla direzione nazionale della Cna

(Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA – Ildelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ha partecipatoCna. L’iniziativa è stata aperta dal presidenteConfederazione, Dario Costantini, che ha presentato un dossier sui temi più “caldi” per artigiani e piccole imprese al, punto di riferimento centrale di queste categorie. In particolare, Costantini ha indicato cinque priorità: incentivi, sostegni agli investimenti, accesso al credito, export e Made in Italy, automotive. E ha ricordato, anche se la materia non è direttamente riferibile al ministero delle Imprese, come sia necessario un rapido intervento governativo sui bonus edilizi che consenta a perlomeno 40mila imprese di evitare la chiusura per avere rispettato delle leggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Anche sulla riduzione del tempo di lavoro a parità di salario il Governo è già spaccato. Alle affermazioni del mini… - mimit_gov : 'Innovazione per la circolarità' il ministro @adolfo_urso è intervenuto alla tavola rotonda, moderata da @riotta, c… - ultimora_pol : Il ministro #Urso sul Superbonus: 'Facciamo ciò che Draghi avrebbe voluto fare' @ultimora_pol - paolomadron : Giuseppe Stamegna è il nuovo portavoce del ministro Urso. Ha lavorato in Autostrade e ancora prima in Comin&Partner… - viverepesaro : Cessione crediti made in Italy, Cna Pesaro Urbino all'incontro col ministro Urso -

All''evento, moderato dal giornalista Gianni Riotta, hanno partecipato Adolfodelle Imprese e del Made in Italy, Michele Crisostomo , Presidente del Enel , Ami Appelbaum , Chief ...Dopo la notizia dello slittamento del voto, ildelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, su Twitter ha esultato: "Con il nostro No abbiamo svegliato l'Europa. Speriamo che altri ...Così ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfo, a margine di un'iniziativa di Enel, in merito alla posizione dell'Italia sullo stop ai motori endotermici al 2035. "Noi in Europa ...

Il confronto con il Governo è necessario, anche perché il decreto tra l'altro non risolve affatto l'emergenza dei crediti incagliati nei cassetti fiscali, e rischia di far chiudere 40mila aziende. Non ...