Il Milan verso l'addio a San Siro: spunta la nuova ipotesi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le ultime novità sul progetto che potrebbe portare alla costruzione del nuovo stadio di proprietà del Milan Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere della Sera, Milan ed Inter sembrano aver ormai deciso di abbandonare San Siro per costruire un proprio stadio separatamente. Nell'ultimo incontro con Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Scaroni ha comunicato l'interesse per la zona dell'Ippodromo La Maura. Le altre possibilità per il Milan sarebbero invece San Donato e Sesto San Giovanni. In questo modo San Siro non verrebbe abbattuto, ma rimarrebbe comunque vuoto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

