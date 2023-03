Il metaverso può essere un posto molto pericoloso (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - Non si sa ancora cosa sarà il metaverso. Ma, comunque lo si voglia chiamare – al singolare o al plurale – ci sono pochi dubbi sul fatto che le nostre interazioni future saranno sempre più virtuali o ibride. Ambiente fisico e digitale dialogheranno. Saremo corpo e avatar. Non una digitalizzazione del mondo ma un mondo nuovo, con le proprie leggi. “È necessario che ci sia un diritto del metaverso”, spiega l'avvocato Salvatore Di Pardo. “Oggi ci limitiamo ad adattare le regole del vecchio mondo. Ma in futuro una parte importante della nostra vita sarà nel metaverso. È quindi importante porsi il problema di norme che non sono adattate ma che nascono per disciplinare il mondo virtuale”. In un ambiente senza confini nazionali, cambia l'idea di giurisdizione. E, attraverso gli avatar, si modifica il perimetro di concetti giuridici ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - Non si sa ancora cosa sarà il. Ma, comunque lo si voglia chiamare – al singolare o al plurale – ci sono pochi dubbi sul fatto che le nostre interazioni future saranno sempre più virtuali o ibride. Ambiente fisico e digitale dialogheranno. Saremo corpo e avatar. Non una digitalizzazione del mondo ma un mondo nuovo, con le proprie leggi. “È necessario che ci sia un diritto del”, spiega l'avvocato Salvatore Di Pardo. “Oggi ci limitiamo ad adattare le regole del vecchio mondo. Ma in futuro una parte importante della nostra vita sarà nel. È quindi importante porsi il problema di norme che non sono adattate ma che nascono per disciplinare il mondo virtuale”. In un ambiente senza confini nazionali, cambia l'idea di giurisdizione. E, attraverso gli avatar, si modifica il perimetro di concetti giuridici ...

