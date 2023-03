Il medico che infanga il governo? Toh, cosa spunta dal suo passato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da ieri gira come una trottola da una trasmissione di La7 all'altra, da Non è l'Arena a L'Aria che Tira e si prepara a diventare la nuova icona anti Meloni. Parliamo di Orlando Amodeo, medico in quiescenza della Polizia di Stato, che ospite di Giletti domenica sera ha accusato il ministero dell'Interno di non aver fatto uscire le navi adeguate al salvataggio dei migranti naufragati al largo delle coste crotonesi. Ci torneremo. Prima però vale la pensa spendere due parole su quello che Giletti ha presentato come «Un soccorritore che ha fatto parte della Polizia di Stato. Una persona che io so chi è», spalleggiato da Enrico Mentana che rincara la dose: «Non è un agitatore politico, che da destra o sinistra o qualsiasi altra parte ha la volontà di soffiare sul fuoco. È un addetto ai lavori, così lo possiamo tranquillamente chiamare, che sta lì e dice cose molto precise». ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da ieri gira come una trottola da una trasmissione di La7 all'altra, da Non è l'Arena a L'Aria che Tira e si prepara a diventare la nuova icona anti Meloni. Parliamo di Orlando Amodeo,in quiescenza della Polizia di Stato, che ospite di Giletti domenica sera ha accusato il ministero dell'Interno di non aver fatto uscire le navi adeguate al salvataggio dei migranti naufragati al largo delle coste crotonesi. Ci torneremo. Prima però vale la pensa spendere due parole su quello che Giletti ha presentato come «Un soccorritore che ha fatto parte della Polizia di Stato. Una persona che io so chi è», spalleggiato da Enrico Mentana che rincara la dose: «Non è un agitatore politico, che da destra o sinistra o qualsiasi altra parte ha la volontà di soffiare sul fuoco. È un addetto ai lavori, così lo possiamo tranquillamente chiamare, che sta lì e dice cose molto precise». ...

