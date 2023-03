Il mandante è politico Giletti a valanga su chi l' ha cacciato dalla Rai

(Di mercoledì 1 marzo 2023)senza freni. L'ideatore de L'Arena - e poi di Non è l'Arena sulla rete di Urbano Cairo - torna in Rai. Ma stavolta per un'ospitata bomba:concede un'intervista alla Fagnani nel corso di "Belve" e parla a ruota libera anche del suo addio alla tv di Stato. “Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone”, dice. Una risposta chiara, senza sbavature. Forte. Un vero “cazzotto”. “Il, non ho la certezza ma posso avere delle intuizioni”, aggiunge riferendosi al giorno dell'addio. Poi continua senza freni: “Il denaro non è mai stato importante, l'importante è la libertà. Essere liberi è la cosa fondamentale”, sottolinea. ...

... perché un marito diventato insopportabile o troppo ingombrante non vale certo come unche ... gran parte di questi casi restano irrisolti: non si trova il colpevole e nemmeno il, solo ...È un datogravissimo che la Regione tenti di limitare l'autonomia dell'università a ... Ilin questo caso non è la politica, la mancanza di un consigliere regionale oristanese la ...Dietro al suo passaggio però, ci sarebbe un ": so benissimo chi è ma non voglio dirlo", dice a Belve . E racconta della sua esperienza a Mediaset : "Mi è dispiaciuto non essere ...

