Il lamento non cambia il mondo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non ho mai visto alcun film di Benedetta Porcaroli, ma la sua intervista mi è bastata. Lei è bella, fortunata, baciata dal successo. Che bisogno c’è di atteggiarsi a vittima della gerontocrazia, dei cosiddetti Boomers? Di Benedetta Porcaroli conoscevo il nome, ma non le opere. Così, dopo aver letto alcune frasi di una sua intervista a La Stampa di Torino, ho colmato la lacuna. Su Wikipedia, l’enciclopedia online scritta dagli utenti, ho scoperto che è un’attrice italiana, che a 24 anni ha già avuto modo di recitare con ruoli da protagonista o da comprimaria in 11 film, tre serie televisive e alcuni videoclip. In pochi anni di carriera si è aggiudicata un Nastro d’argento, ha vinto un premio David Giovani ed è stata candidata per il David di Donatello. Non ho mai visto nessuna delle sue interpretazioni, ma immagino che un tale successo sia meritato. Tuttavia, alla ragazza non basta. ... Leggi su panorama (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non ho mai visto alcun film di Benedetta Porcaroli, ma la sua intervista mi è bastata. Lei è bella, fortunata, baciata dal successo. Che bisogno c’è di atteggiarsi a vittima della gerontocrazia, dei cosiddetti Boomers? Di Benedetta Porcaroli conoscevo il nome, ma non le opere. Così, dopo aver letto alcune frasi di una sua intervista a La Stampa di Torino, ho colmato la lacuna. Su Wikipedia, l’enciclopedia online scritta dagli utenti, ho scoperto che è un’attrice italiana, che a 24 anni ha già avuto modo di recitare con ruoli da protagonista o da comprimaria in 11 film, tre serie televisive e alcuni videoclip. In pochi anni di carriera si è aggiudicata un Nastro d’argento, ha vinto un premio David Giovani ed è stata candidata per il David di Donatello. Non ho mai visto nessuna delle sue interpretazioni, ma immagino che un tale successo sia meritato. Tuttavia, alla ragazza non basta. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... broosketta : un giorno di questi pure mi portano con la camionetta in questura se non la smetto di arrabbiarmi con le guardie no… - stupidil0v3rs : io *mando un messaggio rischioso sperando di ricevere risposta* il destinatario: *non mi risponde* io: *mi lamento… - tomasvideomaker : @AlessandraDiCo7 Ciao Alessandra,sono in pausa cappuccino.Non mi lamento ???? - azzannabrina : @funginghiale MA IO SONO PAZIENTE GIURO può uscirmi anche dallo standard in futuro non mi lamento ?? - nonsimolla_sara : Ho la tl piena di foto di massi Caiazzo e io non me ne lamento nemmeno un po' -