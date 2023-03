Il gruppo Schlein lancia lo sprint ' Giani | ora svolta più decisa' Apertura ai contiani | ' Convergenze sui temi forti'

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il capodel Pd in consiglio regionale toscano Ceccarelli traccia l'agenda futura: più sanità territoriale, multiutility 'da convididere con i sindaci' e presto il piano rifiuti

Il capogruppo del Pd in consiglio regionale toscano Ceccarelli traccia l'agenda futura: più sanità territoriale, multiutility 'da convididere con i sindaci' e presto il piano rifiutiMentre parla, lei che da ragazza aveva unpunk e si divideva fra i concerti e il lavoro in ...

Il nuovo Partito democratico secondo Elly Schlein - Alessandro Calvi ... Internazionale

Governatori e sindaci erano rimasti l'unica cassaforte del potere del Partito democratico, per questo è su loro che aveva puntato Bonaccini promettendo che sarebbero stati la nuova classe dirigente. E ...Pascucci: "Siamo per un patto intergenerazionale. Fiducia in Schlein, ma serve anche Bonaccini". Ilenia Principi: "Sono rimasta colpita dal progetto che ha portato la Bomprezzi alla segreteria regiona ...