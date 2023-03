Il governo nominerà un commissario per la siccità

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L'obiettivo è contrastare l'emergenza idrica, prevenire i fenomeni di– di cui il fiume Po rappresenta l'esempio più visibile – e loro implicazioni, dall'agricoltura alla produzione di energia. Per questo oggi si è tenuta la prima riunione del "Tavolo di lavoro sull'acqua", presieduta dalla premier Giorgia Meloni prima della partenza per l'India, al fine di valutare quali provvedimenti adottare per contrastare un fenomeno che in estate potrebbe ripresentarsi con maggiore intensità. Un vertice interministeriale, una cabina di regia come l'ha definita lo stesso, al quale hanno preso parte i titolari dei dicasteri competenti, da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture a Francesco Lollobrigida, titolare dell’Agricoltura. E poi Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e Pnrr; Gilberto Pichetto Fratin, ...