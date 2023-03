Il “Giro Mediterraneo in Rosa” fa tappa ad Aiello del Sabato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAiello del Sabato (AV) – Il prossimo 22 aprile il comune di Aiello del Sabato ospiterà il Giro Mediterraneo in Rosa. La conferma arriva dal sindaco, Sebastiano Gaeta: “Questa Amministrazione è entusiasta di annunciarvi che quest’anno il nostro territorio, per la prima volta, ospiterà una delle tappe di arrivo del “Giro Mediterraneo in Rosa”. Competizione ciclistica al femminile dalla notevole risonanza nazionale. L’evento attirerà numerosi amatori, appassionati e curiosi da tutta la Regione e non solo. Saremo felici di ospitarli tutti con il nostro consueto calore e partecipazione agli eventi. Inoltre grazie alla generosità di numerosi sponsor, che hanno risposto alla nostra richiesta, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodel(AV) – Il prossimo 22 aprile il comune didelospiterà ilin. La conferma arriva dal sindaco, Sebastiano Gaeta: “Questa Amministrazione è entusiasta di annunciarvi che quest’anno il nostro territorio, per la prima volta, ospiterà una delle tappe di arrivo del “in”. Competizione ciclistica al femminile dalla notevole risonanza nazionale. L’evento attirerà numerosi amatori, appassionati e curiosi da tutta la Regione e non solo. Saremo felici di ospitarli tutti con il nostro consueto calore e partecipazione agli eventi. Inoltre grazie alla generosità di numerosi sponsor, che hanno risposto alla nostra richiesta, ...

