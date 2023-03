Il giro del mondo attraverso storie di cibo, raccontate dalle donne e per le donne (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo aver dedicato le pubblicazioni precedenti alle donne della scienza (“Women in Science”), all’empowerment femminile (“Powerful Women”) o alla sostenibilità ambientale vista con gli occhi delle lavoratrici (“The Green Issue”), è uscita in febbraio la nuova edizione “Women4Women”, il magazine tematico di Fujifilm. Si tratta di un numero interamente incentrato sull’alimentazione: “The Food Issue”, curato e interpretato da un team tutto al femminile composto sia da dipendenti della multinazionale che da collaboratrici esterne. In comune a tutte la volontà di raccontare il proprio mondo del cibo e il suo forte valore simbolico, sia come mezzo per prendersi cura di sé e degli altri, sia come strumento di apertura e condivisione culturale, ponte tra realtà sempre più vicine e dai confini sempre più sfumati. Ne è nata una ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo aver dedicato le pubblicazioni precedenti alledella scienza (“Women in Science”), all’empowerment femminile (“Powerful Women”) o alla sostenibilità ambientale vista con gli occhi delle lavoratrici (“The Green Issue”), è uscita in febbraio la nuova edizione “Women4Women”, il magazine tematico di Fujifilm. Si tratta di un numero interamente incentrato sull’alimentazione: “The Food Issue”, curato e interpretato da un team tutto al femminile composto sia da dipendenti della multinazionale che da collaboratrici esterne. In comune a tutte la volontà di raccontare il propriodele il suo forte valore simbolico, sia come mezzo per prendersi cura di sé e degli altri, sia come strumento di apertura e condivisione culturale, ponte tra realtà sempre più vicine e dai confini sempre più sfumati. Ne è nata una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Di Cesare: “Le parole di Piantedosi sono la banalità del male. Trasuda l’assenza di pensiero, l’incapacità di mette… - marattin : Nel gioire insieme all’amico @lucianonobili per la sua meritatissima elezione al Consiglio Regionale del Lazio, non… - ZZiliani : IL PUNTO. Il 2 marzo scadono i termini per la presentazione del ricorso-#Juventus al Collegio di Garanzia al CONI.… - mbmarino : @cliobix Ti posso capire, anche io ho un naso disastrato, nel mio caso per un intervento di restringimento del sett… - tokyo_verde : RT @giroditalia: Take a deep breath. ?? Here is the Route of the Giro d’Italia 2023. . Fai un respiro profondo. ?? Ecco il Percorso del Giro… -