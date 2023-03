Il futuro delle consegne è arrivato, Amazon avvia ufficialmente la sua iniziativa pazzesca (Di mercoledì 1 marzo 2023) Amazon ha finalizzato la sua nuova idea, mettendola in pratica dopo tanti sacrifici. Come avverranno le consegne adesso? È da tanto tempo, ormai, che si sta parlando di consegne a domicilio tramite dei droni. Il classico corriere che conosciamo potrebbe diventare obsoleto ad un certo punto della nostra vita, venendo sostituito in seguito da un vero e proprio robot che potrebbe portarci a casa l’articolo che abbiamo ordinato online. Insomma, è una comodità a cui non dovremo rinunciare. Siete entusiasti a questa idea? – Computermagazine.itI droni diventeranno presto una tecnologia che permetterà di rendere ancora più efficiente la consegna di beni di consumo di piccola taglia. Ci sta già pensando Walmart, ossia una delle catene di distribuzione più famosa negli USA, che ha già lanciato da un po’ di ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023)ha finalizzato la sua nuova idea, mettendola in pratica dopo tanti sacrifici. Come avverranno leadesso? È da tanto tempo, ormai, che si sta parlando dia domicilio tramite dei droni. Il classico corriere che conosciamo potrebbe diventare obsoleto ad un certo punto della nostra vita, venendo sostituito in seguito da un vero e proprio robot che potrebbe portarci a casa l’articolo che abbiamo ordinato online. Insomma, è una comodità a cui non dovremo rinunciare. Siete entusiasti a questa idea? – Computermagazine.itI droni diventeranno presto una tecnologia che permetterà di rendere ancora più efficiente la consegna di beni di consumo di piccola taglia. Ci sta già pensando Walmart, ossia unacatene di distribuzione più famosa negli USA, che ha già lanciato da un po’ di ...

