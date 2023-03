“Il frutto della tarda estate”, il film di Erige Sehiri al cinema (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Il frutto della tarda estate” sarà il film di apertura del Festival del cinema Africano, d’Asia e America Latina e arriverà nelle sale italiane dal 23 marzo distribuito da Trent film. Presentato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2022, proiettato al 45° Festival di Toronto nella sezione Contemporary World cinema e al Palm Springs International film Festival 2023, il film è stato premiato al workshop Final Cut in Venice alla 78° edizione della Mostra del cinema di Venezia ed è stato selezionato dalla Tunisia agli Oscar® 2023 come Miglior film Internazionale, collezionando oltre 25 selezioni in alcuni dei festival internazionali ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Il” sarà ildi apertura del Festival delAfricano, d’Asia e America Latina e arriverà nelle sale italiane dal 23 marzo distribuito da Trent. Presentato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2022, proiettato al 45° Festival di Toronto nella sezione Contemporary Worlde al Palm Springs InternationalFestival 2023, ilè stato premiato al workshop Final Cut in Venice alla 78° edizioneMostra deldi Venezia ed è stato selezionato dalla Tunisia agli Oscar® 2023 come MigliorInternazionale, collezionando oltre 25 selezioni in alcuni dei festival internazionali ...

