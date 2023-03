Il fratello del famoso Jack (Di mercoledì 1 marzo 2023) Era un matrimonio caratterizzato, tra le altre cose, dal fatto che Jacob era tanto infuriato quanto affascinato dal modo risoluto con cui Jane indossava i panni della moglie di campagna. Non c’è dubbio che questo influenzò le strade che scelsi di intraprendere”. E’ questa una delle prime cose che colpisce Katherine quando si trova al cospetto della famiglia del suo professore, da cui è stata invitata a trascorre qualche giorno nella tenuta di campagna. I Goldman sono una famiglia borghese: Jane proviene da una casata patrizia anglo-irlandese, Jacob è ebreo. Hanno sei figli, variamente caratterizzati ma tutti omogenei nel mostrare una certa dimestichezza con la vita agiata. Katherine da par suo è una diciottenne di astrazione medio borghese, londinese amante della letteratura – in particolare Jane Austen – e desiderosa di trovare una propria strada nei circoli intellettuali. Studia ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Era un matrimonio caratterizzato, tra le altre cose, dal fatto che Jacob era tanto infuriato quanto affascinato dal modo risoluto con cui Jane indossava i panni della moglie di campagna. Non c’è dubbio che questo influenzò le strade che scelsi di intraprendere”. E’ questa una delle prime cose che colpisce Katherine quando si trova al cospetto della famiglia del suo professore, da cui è stata invitata a trascorre qualche giorno nella tenuta di campagna. I Goldman sono una famiglia borghese: Jane proviene da una casata patrizia anglo-irlandese, Jacob è ebreo. Hanno sei figli, variamente caratterizzati ma tutti omogenei nel mostrare una certa dimestichezza con la vita agiata. Katherine da par suo è una diciottenne di astrazione medio borghese, londinese amante della letteratura – in particolare Jane Austen – e desiderosa di trovare una propria strada nei circoli intellettuali. Studia ...

