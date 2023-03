Il film dedicato a Umberto Eco e alla sua (immensa) biblioteca (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il cammino è lungo, ma lo spettatore, per quanto pronto a scommettere che quella di Eco sia tra le più grandi collezioni di libri del mondo, non immagina quanto. Il professor Eco infatti cammina tra gli scaffali della sua biblioteca con l’intenzione di andare a prendere il volume più lontano dal punto di partenza, quello dove il regista Davide Ferrario ha dato il via al gioco. Una piccola sfida che gli ha consentito di filmare per un po’ il padrone di casa mentre si muove nel suo mondo. Cioè, nella sua biblioteca. Che è appunto il mondo: c’è chi lo esplora sui pattini a rotelle! Succede nel film Umberto Eco – La biblioteca del mondo, di Davide Ferrario, una produzione Rossofuoco in collaborazione con Rai Cinema, presentato in anteprima qualche mese fa (da Belleville scuola di scrittura ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il cammino è lungo, ma lo spettatore, per quanto pronto a scommettere che quella di Eco sia tra le più grandi collezioni di libri del mondo, non immagina quanto. Il professor Eco infatti cammina tra gli scaffali della suacon l’intenzione di andare a prendere il volume più lontano dal punto di partenza, quello dove il regista Davide Ferrario ha dato il via al gioco. Una piccola sfida che gli ha consentito diare per un po’ il padrone di casa mentre si muove nel suo mondo. Cioè, nella sua. Che è appunto il mondo: c’è chi lo esplora sui pattini a rotelle! Succede nelEco – Ladel mondo, di Davide Ferrario, una produzione Rossofuoco in collaborazione con Rai Cinema, presentato in anteprima qualche mese fa (da Belleville scuola di scrittura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosati_luca : Arriverà il 28 aprile su #DisneyPlus il nuovo film Disney diretto da David Lowery dedicato a 'Peter Pan e Wendy'.… - Julieflo86 : RT @neverforgetTLA: Il nuovo titolo del film sarà Buongiorno pirla! Dedicato a Jacopo. #BuongiornoMamma2 - neverforgetTLA : Il nuovo titolo del film sarà Buongiorno pirla! Dedicato a Jacopo. #BuongiornoMamma2 - fabriziocolista : Si chiama Moviedome IT ed è il nuovo canale YouTube dove guardare film in HD, completi, gratis e in italiano.… - CentotrentunoC : Nastri D’Argento 2023 ?? Premiato con un riconoscimento speciale “Nel nostro cielo un Rombo di Tuono”, il docu-film… -