Il fenomeno Ufo torna all’Onu grazie a San Marino. Ecco tutti i precedenti (tra cui Reagan) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo quasi 50 anni tornano gli Ufo alle Nazioni Unite. grazie alla approvazione dello Stato di San Marino, il “Progetto Titano” redatto dal Centro ufologico nazionale (Cun) e l’International Centre for extraterrestrial research (Icer) verrà presentato nelle sessioni autunnali al “Palazzo di Vetro”. Ufo alle Nazioni Unite? Voglio ricordare i principali eventi che hanno visto l’Onu affrontare il tema degli oggetti volanti non identificati. Fu l’ex segretario generale U’Thant ad inaugurare la tematica con una dichiarazione clamorosa fatta il 27 giugno del 1967 al New York Post nel quale affermava che “il problema più importante che dobbiamo affrontare alle Nazioni Unite, dopo la guerra del Vietnam, è il fenomeno Ufo”. Ancora oggi stupisce tale dichiarazione. In realtà il primo in sede Onu a parlare di Ufo fu il fisico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo quasi 50 annino gli Ufo alle Nazioni Unite.alla approvazione dello Stato di San, il “Progetto Titano” redatto dal Centro ufologico nazionale (Cun) e l’International Centre for extraterrestrial research (Icer) verrà presentato nelle sessioni autunnali al “Palazzo di Vetro”. Ufo alle Nazioni Unite? Voglio ricordare i principali eventi che hanno visto l’Onu affrontare il tema degli oggetti volanti non identificati. Fu l’ex segretario generale U’Thant ad inaugurare la tematica con una dichiarazione clamorosa fatta il 27 giugno del 1967 al New York Post nel quale affermava che “il problema più importante che dobbiamo affrontare alle Nazioni Unite, dopo la guerra del Vietnam, è ilUfo”. Ancora oggi stupisce tale dichiarazione. In realtà il primo in sede Onu a parlare di Ufo fu il fisico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : Il fenomeno Ufo torna all’Onu grazie a San Marino. Ecco tutti i precedenti (tra cui Reagan) - AngeloMaggioni3 : #zonabianca l'Associazione ricerca italiana aliena e il presidente (me medesimo) ringrazia @zona_bianca per averci… - AngeloMaggioni3 : #zonabianca è sempre bene precisare che : noi di A.R.I.A riconosciamo solo 1% del fenomeno #UFO riteniamo anche in… - Hugoartist1 : @Cridippi Questa è la spiegazione più logica del fenomeno UFO finora ;) - annaapadula : Blue beam project: UFO o fenomeno naturale in Cina, analizziamolo insieme -