Il derby dei 14 minuti di Radonjic

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Per i tifosi del Torino ildi ieri sera sarebbe potuto essere tante cose positive e invece è stato ildei 14di Nemanja. Il calciatore serbo era stato una delle sorprese più interessanti di inizio stagione, ma ieri Juric ne ha sancito la morte sportiva con una sostituzione che va oltre il punitivo, per entrare nel campo della tortura. «Non sono riuscito a farlo diventare un giocatore di calcio in sei mesi» ha detto poi dopo la partita, quasi accollandosi le colpe della sua cattiva prestazione, come se il lavoro di un allenatore fosse davvero quello del padre, formare calciatori piuttosto che gestire dei professionisti. Radonijc ha 27 anni ed è alla nona stagione in carriera. Arrivato a Torino con l’etichetta di talento sprecato e giocatore difficile, il serbo ci aveva messo poco a far ...