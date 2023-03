Il Comune di Assago: «Stadio Inter? Nessun contatto: area individuata è a Rozzano» (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Relativamente al clamore suscitato dalla notizia riportata oggi per la realizzazione del nuovo Stadio dell’Inter ad Assago; confermiamo che ad oggi non vi è stato alcun contatto con l’amministrazione del Comune e che l’area eventualmente individuata per la realizzazione è di proprietà privata ed in territorialità del Comune di Rozzano”. Lo spiega, in una nota L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Relativamente al clamore suscitato dalla notizia riportata oggi per la realizzazione del nuovodell’ad; confermiamo che ad oggi non vi è stato alcuncon l’amministrazione dele che l’eventualmenteper la realizzazione è di proprietà privata ed in territorialità deldi”. Lo spiega, in una nota L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

