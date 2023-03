Il Commissario Ricciardi | tra amori e nuovi casi arriva la seconda stagione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : Vede i morti di morte violenta e sente le loro voci, almeno fino a quando non rende loro giustizia... 'Il Commissar… - fainformazione : Riparte la seconda stagione de 'Il Commissario Ricciardi': nel cast anche la piccola Emily da Porto Cesareo Lunedì… - fainfocultura : Riparte la seconda stagione de 'Il Commissario Ricciardi': nel cast anche la piccola Emily da Porto Cesareo Lunedì… - Mangialibri : Gustate il nostro #piattodelgiorno - VelvetMagIta : Il commissario Ricciardi 2, Lino Guanciale sta per tornare: gli spoiler sui nuovi episodi #VelvetMag #Velvet -

01/03/2023 - 14:24 Lunedì 6 marzo 2023 sulle reti RAI riparte per la seconda stagione "Il", una serie televisiva italiana basata sulla serie di romanzi di Maurizio De Giovanni, editi da Giulio Einaudi Editore. Del cast fa parte anche la piccola Emily De Pace da Porto ...Il2 Rai 1 6 marzo Il'maledetto', uscito dalla penna di Maurizio de Giovanni e interpretato da Lino Guanciale, torna con nuove inquietanti avventure. Il dono ...Si è schierato con Elly Schlein l'attore Lino Guanciale . Oltre a essere il volto del, personaggio nato dalla fantasia di Maurizio De Giovanni (che dal 6 marzo torna su Rai 1 con la seconda stagione) è stato portavoce della mozione Schlein in Abruzzo , la sua ...

Lino Guanciale, il commissario (Ricciardi) «pigliatutto» della fiction italiana Corriere del Mezzogiorno

A partire da lunedì 6 marzo torna, in onda in quattro prime serate su Rai 1, il Commissario Ricciardi, al quale presta voce e volto, anche nella seconda stagione, firmata in regia da Gianpaolo Tescari ...Lunedì 6 marzo 2023 sulle reti RAI riparte per la seconda stagione 'Il Commissario Ricciardi', una serie televisiva italiana basata sulla serie di romanzi di Maurizio De Giovanni, editi da Giulio Eina ...