Il comandante della capitaneria | Per le regole a intervenire per prima è la Finanza E c' erano le condizioni per farlo E tira in ballo anche il Viminale

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Di fronte al palazzetto dello sport dove da stamattina è aperta la camera ardente per le 67 vittime individuate del naufragio di Steccato di Cutro, ilGuardia Costiera di Crotone, Vittorio Aloi, prova a trincerarsi nel silenzio, ma alla fine si fa scappare: "é la Guardia dila". E sottolinea "c'era mare forza 4, ma si puòcon mare forza 8". E ribadisce "noi mai coinvolti", ma poi ammette "led'ingaggio dipendono non solo dal ministero di competenza, madal".Di Alessia Candito

Si dice 'provato umanamente ma professionalmente a posto' ilCapitaneria di porto di Crotone Vittorio Aloi , che parla per la prima volta dalla mattinastrage e lo fa nelle ore ...Così ililcapitaneria di porto di Crotone Vittorio Aloi ha risposto alle domande dei cronisti all'ingresso del PalaMilone dove si è recato per rendere omaggio alle salme ......59 morti - Tra le vittime 2 gemellini e un bimbo di pochi mesi - Vertice in prefettura con Piantedosi 'Motovedette più grandi avrebbero potuto navigare anche con mare forza 8' Il...

Dopo il naufragio di migranti, al largo delle coste di Crotone, è stato trovato il corpo di una bimba sulla spiaggia di Steccato di Cutro ...“Quali erano le condizioni del mare A noi risulta che si trattasse di un mare forza 4, non 6 o 7. Così il comandante della Capitaneria di Crotone Vittorio Aloi parlando del naufragio della barca ...