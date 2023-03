Il cambiamento è iniziato e tutti siamo coinvolti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Torna Tavola Spigolosa e all’interno del progetto editoriale di Gastronomika nasce un nuovo spazio di confronto, dal vivo e riservato agli addetti ai lavori dell’enogastronomia ma aperto agrazie alla diretta streaming. Tavola Spigolosa nasce tanti anni fa, Anna Prandoni è la sua creatrice, subisce uno stop durante la pandemia e oggi torna ad animare la scena del dibattito su temi sempre più scottanti del mondo della ristorazione. Oggi più che mai sotto i riflettori mediatici come luogo di lavoro in crisi di identità, alla ricerca di personale che non si trova. Fornelli in fuga il titolo della prima Tavola del 2023. La scintilla di questo confronto è stato l’annuncio della chiusura del Noma, o meglio, il vaso di pandora che ha aperto questa notizia con tutta una serie di tematiche legate al costo del lavoro, alla qualità del lavoro in un’ottica di sostenibilità, ...