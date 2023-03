Il calcio verso il tempo effettivo | da luglio anche le esultanze saranno recuperate

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Un piccolo passoilnelentrerà in vigore dal prossimo 30 giugno: leper i golinserite nel “monte” recupero. Più festeggi, più tardi finisce la partita. Ma è chiaro che il senso, il trend, è sempre quello ormai: le partite del futuro non dureranno più 90 minuti. E’ la principale modifica, una vera e propria rivoluzione, che sarà discussa e studiata al meeting Ifab che si terrà il prossimo fine settimana a Londra. Le misure che verranno adottate non avranno immediata applicazione, ma “non stupitevi se dal 2024 le partite dinon dureranno più 90 minuti, né il fuorigioco quello che conosciamo”, scrive Marca. Il giornale spagnolo nel dettaglio quelle che potrebbero essere le modifiche più importanti del prossimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Agnelli a De Telegraaf: 'Calcio europeo verso la rovina. Superlega? Ceferin nel 2019 era con noi. Dimissioni Juve?… - napolista : Il calcio verso il #tempoeffettivo: da luglio anche le esultanze saranno recuperate La settimana prossima si riunis… - cronachecampane : RT @cronachecampane: Inter e Milan verso l’addio a San Siro. Sala: “Non lo vuole più nessuno” - TreizeJeanne : @aldo_lazzaro Calcio in culo mentre lo spingi verso la galera. Only option. - LLamcaj : RT @ninnyaiuto: #Juric su #Radonic: “Manca di rispetto totalmente verso questo gioco. Hai cose da fare e le devi fare, entri e fai cose div… -

Un torneo schizofrenico, che da un lato è sintomo di livellamento (il basso, ovvio), dall'... reo di aver sbagliato la posizione durante ild'angolo decisivo: in sala stampa si minimizza, ...La vittoria nel derby , che è valsa oltre ai 3 punti anche il controsorpasso sul Bologna al settimo posto, ha rilanciato la Juventusle zone nobili della classifica. Il quarto posto Champions, momentaneamente occupato dalla Lazio di Maurizio Sarri, è distante 10 punti, ampiamente alla portata di una squadra come quella ...Con la testa rivoltala sua destra, il labiale sembra essere " Ti stanno prendendo tutti per ... Tornando a parlare digiocato, Mourinho non ha cercato attenuanti per la sconfitta contro l'...

Calcio: verso lancio jv Uefa e Eca per gestione diritti tv europei -2- Borsa Italiana

Settimane di fuoco per la capolista del gruppo B degli U15 regionali. La formazione di Gaeta incrocierà rispettivamente a Vallorco, Alpignano e Lucento.Budoni-Carbonia, atto terzo! Il Budoni, capolista solitaria del campionato di Eccellenza regionale, ed il Carbonia, si ritrovano di fronte per la terza volta in ...