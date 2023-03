Il business della solitudine

Leggi su panorama

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il giro d’affari legato agli appuntamenti online vale oggi quasi 10 miliardi di dollari: offerte personalizzate (fino alla bizzarria), ma anche truffe per estorcere soldi a chi cerca va in cerca di amicizia e di amore. L’amore è cieco ma ilsull’amore ci vede molto bene. Il giro d’affari attorno ai cuori solitari a caccia di un partner, è in crescita esponenziale. L’industria che «cura» laprocede a gonfie vele. Ce n’è per tutte le richieste: dai siti di incontri, agli amici in affitto, ai robot semi-umani per colmare il vuoto in casa. E siccome il piatto è ricco, si sono avventati sull’affare anche i maghitruffa. Basta qualche cifra per rendersi conto del giro economico. Le app di incontri sono più di 500. Tra le più note, Tinder ha oltre 6,7 milioni di download mensili, Bumble circa 1,7 milioni. Secondo ...