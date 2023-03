Il botto, poi l'inferno sul treno: decine di morti in Grecia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Almeno 32 persone hanno perso la vita in un incidente ferroviario verificatosi poso dopo le 23 in Grecia, appena fuori Larissa. La tragedia ha visto scontrarsi un treno passeggeri e un convoglio merci. In seguito all'impatto, violentissimo, una delle carrozze ha preso fuoco e un numero imprecisato di viaggiatori sono rimasti intrappolati. Complessivamente sul treno passeggeri viaggiavano circa 300 persone. Il bilancio reso noto alle 6.20 di questa mattina dai vigili del fuoco parla, come detto, di 32 morti e 53 feriti gravi su un totale di 85 visitati dai medici dei pronto soccorso ma purtroppo i soccorritori temono che il numero finale delle vittime potrà aumentare in quanto sono ancora in corso le operazioni di ricerca dei passeggeri intrappolati tra le lamiere. Sul posto sono al lavoro 150 vigili del fuoco, e sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Almeno 32 persone hanno perso la vita in un incidente ferroviario verificatosi poso dopo le 23 in, appena fuori Larissa. La tragedia ha visto scontrarsi unpasseggeri e un convoglio merci. In seguito all'impatto, violentissimo, una delle carrozze ha preso fuoco e un numero imprecisato di viaggiatori sono rimasti intrappolati. Complessivamente sulpasseggeri viaggiavano circa 300 persone. Il bilancio reso noto alle 6.20 di questa mattina dai vigili del fuoco parla, come detto, di 32e 53 feriti gravi su un totale di 85 visitati dai medici dei pronto soccorso ma purtroppo i soccorritori temono che il numero finale delle vittime potrà aumentare in quanto sono ancora in corso le operazioni di ricerca dei passeggeri intrappolati tra le lamiere. Sul posto sono al lavoro 150 vigili del fuoco, e sulla ...

